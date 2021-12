Thiès / Locales 2022 : Mamadou Moustapha Diagne mobilise à Diamaguène et dévoile son grand projet de société aux populations de Thiès-Est.

Le problème de la jeunesse, le financement des femmes et tant d'autres projets allant dans le sens d'apporter un soutien indéfectible à la grande masse populaire pour le développement de Thiès-Est, telles sont les inquiétudes auxquelles tient à répondre de manière efficiente le leader du Parti Synergie républicaine (SR) de Mouhamadou Moustapha Diagne. Qui a fait une véritable démonstration de force lors de son meeting d'investiture au terrain Brun du quartier Diamaguène de la cité du rail.



Dans son projet de société une fois élu à la tête de la mairie de Thiès au soir du 23 janvier 2022, M.Diagne promet de " reconstituer le tissu économique de la commune et de recréer son poumon économique afin de restaurer l'espoir de tous les Thièssois".



Il projette de mettre en oeuvre les projets que voici : "la construction d'un marché international qui va générer 5.000 emplois directs et 20.000 emplois indirects, la réhabilitation du marché Moussanté et la modernisation des marchés de quartier, la construction d'un foirail municipal, la construction d'un réseau de transport desservant tous les quartiers. Sur le plan de l'éducation et de la santé, la construction et la réhabilitation des écoles, des daraa et des infrastructures sanitaires (postes de santé, cases de Santé, dispensaires), la construction de garderies d'enfants et de cases des tout petits, enfin la formation de nos jeunes aux métiers du gaz, du pétrole, de la conduite de drône et de la robotique. Sur le plan sportif et culturel, la construction d'un stade municipal moderne, la construction d'un hippodrome, la construction de terrains multifonctionnels dans tous les quartiers, l'élaboration d'un projet culturel municipal, la construction d'une grande salle de spectacle. Sur le plan de l'environnement, l'aménagement du territoire et de l'assainissement, la restauration de forêts, la création d'espaces verts dans chaque quartier, la collecte quotidienne et le traitement systématique des ordures ménagères, la création de stations d'épuration et de traitement des eaux pluviales. Sur le plan de la jeunesse et des organisations féminines, la construction d'un grand centre socioculturel, l'encadrement et la subvention des ASC, le financement des organisations féminines. Au niveau de l'administration, la dématérialisation des actes administratifs, la création de centres d'état civil secondaire. Sur le plan social, le soutien aux jeunes diplômés sans emplois, les associations d'handicapés, le soutien aux veuves et aux femmes divorcées enfin le soutien aux grands malades".



Ainsi à travers son grand projet de société qu'il compte dérouler avec l'appui des populations de Thiès-Est, le leader de Synergie Républicaine très confiant, est d'avis que "le soleil vient de se lever à l'Est". Tous et ensemble, assure-t-il, nous allons écrire une nouvelle page pour notre commune. Non sans faire remarquer que "pour écrire cette nouvelle et belle page, nous avons besoin d'impulser un souffle nouveau pour un changement qualitatif qui passe par la victoire de la liste Synergie Républicaine "Tabakh sunu rew". Cependant, cette vraie démonstration de force du leader de Synergie Républicaine confirme à nouveau cette tendance électorale plus ou moins complexe de la situation politique dans l'Est...