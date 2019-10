Thiès : "Les habitants de Goudiry sont restés un an sans réseau. Ils montent sur les arbres pour pouvoir téléphoner, le Sénégal doit dépasser..." (Abdoul Ly)

Dans le cadre de sa tournée nationale, l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) était dans la cité du rail pour y tenir un comité régional de développement (Crd) sur la qualité des services. Cette démarche inclusive consiste à se rapprocher des populations afin que le coût soit réduit, l'innovation promue, la couverture plus grande et que le numérique soit un élément qui va propulser le Produit intérieur brut (Pib) du Sénégal. Cependant, le Directeur général de l'Artp, Abdoul Ly a donné une note en deçà de la moyenne aux services de télécommunications du Sénégal. Il est d'avis que la qualité de la couverture du réseau au Sénégal " est en général pas correct". D'après lui, " les habitants de Goudiry sont restés un an sans réseau. Ils montent sur les arbres pour pouvoir téléphoner. Je pense que le Sénégal doit dépasser ce niveau de qualité de service".