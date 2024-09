Thiès- Législatives: Boubacar Ly choisi tête de liste départementale de la Coalition AndouNawlé - La Marche des territoires

Le président du mouvement " les vrais patriotes" a officiellement annoncé sa décision de s'aligner sur la liste de la coalition AndouNawlé - La Marche des territoires. Ainsi, le choix a été porté sur lui pour diriger la liste départementale de cette entité à Thiès.

Il s'agit ainsi d'une coalition qui regroupe 52 Maires et d'adjoints au Maire, présentement en exercice. Et les deux figures de Proue sont M. Maguette Séne, le Maire de Malicounda et M. Adama Diallo, Maire de Gossas, deux administrateurs civils de formation, ancien DG et plusieurs mandats de Maires à leur actif.

Ladite coalition "LA MARCHE DES TERRITOIRES/ANDOUNAWLÉ" entend offrir " aux acteurs territoriaux une place légitime à l'Assemblée nationale". De plus, elle croit dur comme fer que l'avenir du Sénégal doit reposer sur une approche inclusive et transpartisane, où l’intérêt supérieur du territoire prime sur toute autre considération politique. À travers sa base affective et les multiples adhésions de la part des thiessois séduits par ses bonnes œuvres, M. Ly travaille désormais à faire voter la liste de la coalition AndouNawlé au niveau national.