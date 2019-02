Thiès : Le quartier Keur Mame El Haj tient son poste de santé

C'est un poste de santé flambant neuf et multifonctionnel que le directeur de cabinet du ministre de la santé et de l'action sociale, Aloïse Waly Diouf a inauguré au quartier Keur Mame El hadji de Thiès. Une vieille doléance rendue possible grâce à l'Association les amis de l'hôpital Ahmed Sakhir Ndièguène, de l'ancien Dg de la Sar, Omar Diop et de la fondation Marocaine Philya. Pour Aloïse Waly Diouf, " c'est un fils de Thiès qui a rendu à la population tout ce que Thiès lui a donné ". Non sans souligner que " cet acte répond à l'invite du président de la République Macky Sall, qui est d'atteindre les splendeurs de l'émergence ".