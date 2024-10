Thiès : Le Dr Souleymane Mbengue quitte le PRP, annonce la création du mouvement URV LIGUEY Sénégal et apporte son soutien au régime en place

Ancien membre fondateur et coordinateur départemental du PRP, le docteur Souleymane Mbengue a décidé de se démarquer en créant un nouveau mouvement politique dénommé URV/LIGUEY SENEGAL (Union pour une République Vertueuse ), fondé sur les principes de valeurs clés du mouvement : justice sociale, liberté, égalité, démocratie participative, dignité et vertu.

L'ingénieur Polytechnicien de conception en Génie Civil, par ailleurs titulaire d’un Doctorat en science et technologie, revient sur les événements ayant abouti à la création de cette structure. "URV/LIGUEY SENEGAL est né dans un contexte où sa formation politique d’origine, le PRP (Parti Républicain pour le Progrès), dont il était membre fondateur, a choisi de se diriger vers l’opposition. Il respecte bien entendu cette décision, mais elle ne répond pas à ses aspirations, convictions, son orientation et sa vision", a-t-il déclaré.

Le Dr Souleymane Mbengue et Cie de baliser la voie. "URV/LIGUEY SENEGAL, a pour intention dès sa naissance, d'apporter objectivement un soutien intelligent, stratégique, édifiant, juste, loyal et vertueux au régime en place, dirigé par son Excellence le Président Diomaye Faye et son Premier ministre, le courageux Ousmane Sonko. Ce soutien sera totalement inconditionnel, sans aucune réserve ni négociation. Néanmoins, ce qu’il exige en retour, c'est l'établissement d'une plateforme d'échanges, de communication et de dialogue où leurs idées, remarques, observations et recommandations sur les enjeux actuels seront accueillies, examinées et éventuellement adoptées pour assurer une bonne gouvernance de notre pays".

Ledit mouvement politique présente ainsi cette feuille de route. "Un Intermédiaire Fiable entre le Peuple et le Gouvernement - Un Renforcement de la Démocratie Fondée sur l'État de Droit- Un Engagement sans Limite pour Lutter Contre la Pauvreté. - Une Réappropriation de nos Ressources Naturelles- Sous le Feu de l’Action face aux maux qui gangrènent la société sénégalaise- Une innovation, des progrès et une prospérité- Une approche participative, un engagement citoyen et patriotique, une position tranchée et claire sur la transparence politique- Une ouverture à toutes et à tous, indépendamment de leur origine, de leur parcours ou affiliation politique passée".

"Nous croyons fermement que l'union et la diversité des expériences sont la clé pour transformer en profondeur notre société. Dans les semaines à venir, URV/LIGUEY SENEGAL organisera une série de réunions publiques et privées dans plusieurs villes du pays afin de présenter en détail ses idées et de recueillir les opinions des citoyens. Le Dr Souleymane Mbengue encourage toutes celles et ceux qui souhaitent participer à ce renouveau politique à le rejoindre. Il est convaincu que URV/LIGUEY SENEGAL sera l'opportunité de faire évoluer le paysage politique pour répondre aux défis de notre époque et construire ensemble un avenir commun.

Docteur engage ses militants et sympathisants des premières heures à une forte mobilisation pour accorder une victoire éclatante durant leur mandat au régime actuel qui marche sur le noble principe de JUB, JUBAL JUBANTI.

Enfin, le Docteur Souleymane Mbengue remercie très sincèrement le ministre de l’énergie et des mines, en l’occurrence M. Birame Soulèye Diop pour son accueil exemplaire et chaleureux et avec qui il entretient d’excellentes relations issues de leur compagnonnage dans la grande bataille au sein de Yewwi Askan Wi pour déboulonner l’ancien régime réputé par leur incompétence et leur gestion calamiteuse. Le ministre Birame Soulèye Diop a eu également à le présenter à tous les hauts dignitaires du parti Pastef dans le département de Thiès avec lesquels il a déjà dans un passé récent, partagé des moments forts et intenses de lutte pour un Sénégal meilleur. Le Docteur Souleymane Mbengue remercie également le Docteur Lassana Gagny Sakho un Haut responsable du pastef qui également lui a réservé un accueil remarquable à bras ouverts", a-t-il conclu.