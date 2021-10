Thiès-Investiture Malèye Diop / Bassirou Sall : « Nous n'allons pas accepter qu'un maire du parti Rewmi dirige la commune Nord »

Respecter la discipline de parti ne signifie pas foncer tête baissee sans pour autant donner son avis. C'est la conviction des militants et sympathisants de Malèye Diop, responsable de l'Alliance pour la République (Apr) à Thiès Nord.



Selon ces derniers qui ont fait face à la presse pour porter la candidature de leur mentor dans la zone Nord, face à un maire dont le bilan est "macabre et n'est pas majoritaire dans la commune Nord", la coalition BBY investit Malèye Diop pour ces prochaines joutes municipales dans la zone nord.



Aussi, estiment-ils, vu l'importance de ces élections locales de proximité, le premier et le dernier mot doit revenir à la base. "Nous n'allons pas accepter qu'un maire du parti Rewmi dirige la commune Nord", avertit Bassirou Sall responsable apériste dans la zone nord qui soutient le leader Malèye Diop...