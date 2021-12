Le ministre des forces armées, Sidiki Kaba, accompagné du général de Division Moussa Fall, Haut commandant de la justice militaire, était dans la cité du rail pour inaugurer le centre de la section de recherche de la gendarmerie. Un bâtiment flambant neuf, troisième du nom après celui de Saint-Louis et de Dakar érigé en un temps record pour le renforcement de la sécurité des citoyens Sénégalais.



La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur Mouhamadou Moustapha Ndao, du maire de la ville Talla Sylla et des autorités coutumières.



L'occasion a été saisie par le ministre Sidiki Kaba pour inviter les officiers gradés et gendarmes de la section de recherche au devoir de réserve, mais également de faire preuve de plus d'exigence, de rigueur et de loyauté envers eux mêmes et envers le Commandement face à toute forme d'influence. "Votre rôle, c'est de renforcer la justice et la sécurité des populations", a-t-il signalé...