Ibrahima Macodou Fall a souligné que "le spectre de la violence et des antagonismes instrumentalisés plane sur la scène politique sénégalaise". Selon lui, ces tensions représentent une menace sérieuse et un obstacle à l'investissement et à la création d'emplois, en particulier pour les jeunes. Fall a également rappelé que la paix est essentielle au développement d'un pays, quelles que soient ses ressources naturelles et humaines.

Il a ajouté que les investisseurs privilégient les pays où les risques politiques et sociaux sont maîtrisés. Il a également évoqué les progrès économiques remarquables réalisés par le Sénégal ces dernières années, grâce à la paix qui règne dans le pays.

La rencontre a rassemblé des jeunes, des membres de la société civile, des acteurs économiques, des représentants du secteur privé, des autorités coutumières et religieuses, ainsi que des commerçants et des industriels. L'ancien Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne, qui a présidé la réunion, a préconisé la mise en place d'un comité d'initiative pour collecter des signatures en faveur de la défense des idéaux de la République et de la démocratie dans toutes les régions du Sénégal.

Parmi les participants à cette rencontre, on peut citer Augustin Tine, Lamine Ayssa Fall, Serigne Mboup, ancien directeur général de la SAR, Aymérou Gningue, Cheikh Omar Hanne et Abdou Fall...

En tant qu'investisseur et entrepreneur chevronné, Ibrahima Macodou Fall, directeur général de la NSTS, a organisé une rencontre citoyenne avec des représentants de la coalition BBY. Cette réunion avait pour but de discuter de "la défense de la République et de la démocratie, ainsi que de la paix et de la stabilité au Sénégal", notamment dans le contexte électoral actuel. Ibrahima Macodou Fall a partagé sa vision de la situation actuelle et des principaux défis auxquels le pays doit faire face pour préserver sa paix et sa stabilité, sans lesquelles il serait difficile pour n'importe quel pays de se développer et d'améliorer le bien-être de ses citoyens.