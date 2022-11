Thiès /Emploi des jeunes : L'Anpej déroule son projet d'employabilité des jeunes dans le domaine énergétique avec ses partenaires

Sous le parrainage de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (Anpej) et en partenariat avec le centre de formation, d'application et d'incubation aux métiers des énergies renouvelables PROMESS, Lagazel vient d'inaugurer son troisième atelier de fabrication dans le domaine énergétique pour les jeunes. Le modèle de l'entreprise Lagazel consiste à contribuer de manière significative à la création d'emploi et de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, elle dispose d'une gamme complète de lampes solaires pour l'éclairage et la recharge de téléphone portables, des kits solaires pour l'électrification d'un ménage ou d'un petite commerce, des bornes solaires solaires pour le balisage extérieur et des solutions de charge collective pour des projets communautaires. Cette initiative vise, selon le coordinateur du projet PROMESS, Socé Wellé, à promouvoir l'emploi chez des jeunes qui n'ont pas le baccalauréat ou le Bfem ou qui n'ont pas eu la chance de terminer leurs études".

Dans le même ordre d'idée, le PDG de Lagazel, Arnaud Chabann, a fait remarquer que "cela permet aux jeunes d'avoir la possibilité d'avoir un emploi décent". "Nous leur donnons une formation qui va permettre aux consommateurs d'avoir des produits de très haute qualité", a-t-il tenu à expliquer. Aussi, selon lui, ceci n'est qu'un début car Lagazel est dans une dynamique de renforcer la puissance d'alimentation énergétique de ses produits". Il précise également, que " il faut une limitation des importations des produits. Cela va nous permettre de se lancer dans une production à grande échelle notamment pour renforcer la création d'emploi chez les jeunes".

Pour le Dg de l'Anpej, Tamsir Faye, "au delà de cette formation destinée aux jeunes pour leur employabilité, l'Anpej projette d'enrôler les conducteurs de mototaxi Jakarta pour leur implication dans leur projet. " Un dispositif très important est en train d'être pris afin de prendre en charge de manière inclusive leur insertion dans le monde du travail", a-t-il précisé.