Thiès : Des jeunes brûlent la porte de la réserve de l'Auchan et s'attaquent la permanence de Massaly

Dans la cité du rail des jeunes ont brûlé des pneus, la veille du procès Sonk-Mame Mbaye Niang aux niveaux des quelques axes routiers (Route de Hersent, Cité Lamy, Takhikaw etc). Ce qui a alerté les forces de sécurité qui ont très vite pris les devants en se positionnant dans les différents axes stratégiques pour éviter que le pire arrive. Malgré cela, ces jeunes ont attendu la tombée de la nuit du jeudi au vendredi pour attaquer l'Auchan situé sur la route nationale près du Stade Maniang Soumaré. La porte du réserve et du matériel qui se trouvait à côté ont été brûlés.



Ils ont également tenté de mettre le feu à la permanence de l'Union pour une nouvelle République (UNR) de Mouhamed Lamine Massaly. Après s'être attaqués à la permanence de l'UNR ces jeunes se sont rendus au domicile de Massaly mais plus de peur que de mal.



Selon notre source, des jeunes arrêtées ont avancé les noms des personnes qui seraient derrière ces actes.