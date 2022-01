Le Programme des uniformes scolaires du Chef de l’État lors du Conseil présidentiel sur l’emploi des jeunes commence à faire débat. Depuis que le Président Macky Sall a décidé d’allouer la somme de 10 milliards FCFA par an sur 3 ans pour la confection d'uniformes scolaires par les entreprises industrielles et artisanales installées sur l’étendue du territoire, les choses ne semblent pas bouger comme prévu. En effet, aucun établissement scolaire n’a reçu de tenues depuis l’ouverture des classes au mois d’octobre 2021.



Les entreprises et les tailleurs attendent leurs commandes de même que les établissements scolaires bénéficiaires de cet appui de l’État s’impatientent. Ibrahima Macodou Fall, patron de la Comaset, spécialisée dans la confection, n'a pas attendu de recevoir sa commande et a déjà produit des milliers de tenues.



D'après Ibrahima Macodou Fall, "la décision du Président Macky Sall est pertinente et va booster l’emploi des jeunes. La Comaset a commencé à produire les tenues et le Dg Ibrahima Macodou Fall déclare que "nous n’avons pas encore reçu de commande de l’État, mais nous avons lancé la production car, nous avons confiance en nos gouvernants… "