Thiès / Caricatures du Prophète (PSL) : Les musulmans de la cité du rail appellent au boycott des produits français et invitent Macron à présenter des excuses.

A l'instar des autres régions du Sénégal et comme un peu partout dans le monde, des musulmans de la cité du rail sans appartenance aucune, ont organisé un grand sit-in à la promenade des thiessois contre l'islamophobie et les caricatures contre le Prophète Mouhamed (PSL). Pour montrer leur colère contre les propos blasphématoires à l'endroit du Prophète (PSL), ces musulmans ont, non seulement, brûlé le drapeau Français mais ils ont aussi appelé à boycotter tous leurs produits. Très remontés, ces derniers comptent remettre ça jusqu'à ce que le Président Français, Emmanuel Macron, disent-ils, présente ses excuses au monde musulman. Une grande mobilisation qui a vu la participation du maire de ville Talla Sylla, du maire de Thiès Ouest, Aliou Sow et de presque tous les imams et chefs religieux de la cité du rail.