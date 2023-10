Thiès / Amadou Bâ au guide spirituel de la famille Ndiéguène : « Nous sollicitons vos prières pour la poursuite du PSE au bénéfice du Sénégal »

Ainsi, la continuité du plan Sénégal émergent qui est le socle de la politique économique du pays, demeure importante, selon le chef du gouvernement qui s’exprimait devant le Khalife, Serigne Mounirou Ndiéguène.

Aussitôt après son arrivée dans la région de Thiès, le Premier ministre Amadou Bâ s'est rendu au « hadra » de la famille Ndiéguène où le Khalife Serigne Mounirou Ndiéguène et toute la famille l’ont accueilli. La délégation religieuse était composée du porte-parole de la famille Ndiéguène, Serigne Ahmed Cissé Ndiéguène, Elhadj Ahmed B. Ndiéguène, Ahmed B Ndiéguène Sidy, Elhadj Amadou Yoro Ndiéguène, etc.Une visite de courtoisie qui a permis au chef du gouvernement d’exprimer ses souhaits pour le Sénégal et pour le déroulement du scrutin présidentiel de 2024. « Nous allons vers une élection présidentielle. Nous solliciterons d’abord que ce scrutin se déroule dans la paix et la stabilité. Si nous nous sommes déplacés en venant vous rencontrer avant même le début de nos activités relatives à notre tournée économique, c’est parce que nous espérons que vos prières ont une importance capitale pour le peuple Sénégalais. Vous êtes les relais incontournables pour le Sénégal », a confié le Premier ministre devant le Khalife.Amadou Bâ ne manquera pas de souligner les impératifs du gouvernement que le président Macky Sall attend de son équipe qu’il vient de mettre en place lors du dernier remaniement ministériel : « Le chef de l’État nous a demandé d’être aux côtés des populations. De faire preuve de plus d’écoute. Nous sommes un gouvernement de contact et de combat pour relever les défis que les populations attendent de nous… », rappelle Amadou Bâ avant de terminer sur un troisième point concernant la continuité du plan Sénégal émergent. Selon le chef de gouvernement, il est aisé de développer les questions de programmes et de projets devant les populations. « Nous avions mis en place un plan avec le chef de l’Etat. Ce plan qui devait s’articuler sur le développement du Sénégal sur 20 ans, devrait prendre en charge le futur du Sénégal. Nous ne comptons pas travailler pour nous ou pour une infime partie, de manière limitée. L’objectif ultime, c’est d’œuvrer dans la durée. Et ceci, un an, deux ans ou cinq ans ne seront suffisants pour aboutir aux objectifs de ce plan mûri et bien ficelé que nous voulons bien poursuivre… », fera remarquer le Premier ministre qui n’occulte pas qu’il reste d’énormes efforts à faire encore pour venir à bout des préoccupations des citoyens.