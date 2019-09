Thiès : Abdoulaye Dièye sollicite les prières de Adjiaroutou Astou Guèye Ndiaye et d'El hadji Samba Ndiaye de retour de la Mecque

Le président du mouvement Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye entouré de son staff a rendu visite à une de ses proches collaboratrices, Adjiaratou Astou Guèye Ndiaye et à l'artiste comédien du groupe "Soleil Levant", El hadj Samba Ndiaye par ailleurs porte-parole du responsable politique Siré Dia. Qui ont tous les deux accompli le cinquième pilier de l'islam à la Mecque. L'occasion a été saisie par le leader de "Siggi Jotna" pour témoigner de sa reconnaissance à Adjiaratou Astou Guèye Ndiaye qui n'avait ménagé aucun effort pour la bonne réussite du meeting du Président, Macky Sall lors de la présidentielle. Il a aussi remercié la doyenne, Adjiaratou Astou Guèye Ndiaye pour son encadrement et ses conseils. Le porte-parole du Pca de la Lonase a quant a lui prié pour que la paix règne au Sénégal, mais également pour que les liens fraternels qui existent entre le Pca de la Lonase, Siré Dia et Abdoulaye Dièye perdurent.