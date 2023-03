Thiès : Abdoulaye Dièye invite ses femmes à engager le combat dans les réseaux sociaux et compte mettre en place des banques de "Siggi Jotna"

Le responsable de Benno Bokk Yakar (BBY) et leader de "Siggi Jotna", Abdoulaye Dièye, a présidé la cérémonie de célébration de la journée internationale de la femme organisé par son mouvement.



Ce dernier est revenu sur le thème : "Pour un monde digital inclusif : innovations technologiques pour une meilleure participation à la vie politique", pour davantage inciter les femmes de "Siggi Jotna" à faire très attention aux différentes formes de manipulation qui proviennent des réseaux sociaux. Il en a profité pour lancer un message à ses dames afin qu'elles jouent leur partition dans la sensibilisation des jeunes dans leurs foyers pour une jeunesse consciente et inspirée pour le développement. "Beaucoup de vidéos montées et distillées dans le net sont faites pour manipuler les gens. Les valeurs riches n'ont presque plus d'importance. De nos jours, c'est très facile de ternir l'image des gens à travers les réseaux sociaux", a-t-il soutenu.



Ainsi, il a invité ses femmes à travailler leur communication de proximité à travers Tik Tok, Facebook et Instagram et de l'axer sur les réalisations de son leader, Macky Sall. Qui, dira-t-il, veut faire du Sénégal, le pays le plus développé de la sous région. Pour appuyer ces femmes de "Siggi Jotna", Abdoulaye Dièye leur a annoncé la mise en place de banques de "Siggi Jotna" pour les financer et sans intérêt. Au préalable, elles vont suivre des séries de formations qui vont leur permettre de mener à bien leurs projets. Pour honorer ses dames, Abdoulaye Dièye a offert à 6 femmes de son mouvement un ticket pour le pèlerinage à la Mecque.

Ces femmes ont magnifié tout le soutien apporté par leur leader qui, selon elles, ne ménage aucun effort pour les appuyer dans toutes leurs entreprises.