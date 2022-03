Thiès / 8 mars : Le Mosaf entreprend des actions sociales et milite pour le respect des droits des femmes.

La Journée internationale de la femme a été célébrée un peu partout dans le monde. En effet, c'est une occasion pour ces dernières de réclamer de meilleures conditions de travail, d'existence et surtout par rapport au respect de leur droit.



Pour cette journée du 8 mars 2022, le Mouvement de soutien aux actions sociales d'Antoine Félix Abdoulaye Diome (Mosaf) s'est pleinement investi dans la cité du rail. Une délégation du Mosaf a effectué une visite auprès des femmes détenues à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Thiès, mais aussi à la pouponnière "Sourire Bébé" de Thiès et "Vivre ensemble" de Mbour pour leur apporter soutien et assistance.



Cette journée d'actions et de renouvellement des acquis a été saisie par la présidente du Mosaf, Fatou Sané, pour rendre hommage aux braves femmes du monde entier et de se mobiliser en faveur des droits des femmes et pour leur participation à la vie politique et économique.



Selon elle, "le Mosaf renouvelle son engagement à consentir d'importants efforts et invite à respecter les droits fondamentaux de la femme afin de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes".