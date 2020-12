Thiès : 51 patients atteints de Covid-19, le préfet appelle à un élan de solidarité pour vaincre la maladie.

Le comité départemental de gestion des épidémies a fait un bilan d'étape sur la situation de la vague de Covid-19 dans la région de Thiès.







Selon le médecin chef de district de région, Docteur Moussa Faye, il y a une recrudescence de cas de Covid-19. En effet, cela fait deux semaines pendant cette deuxième vague de covid19.







« A ce jour, on est à 718 cas de Covid-19 déclarés positifs depuis le début de la pandémie. On a enregistré 600 guéris, 45 décès, 47 patients suivis à domicile et 4 patients suivis dans les centres de Dakar et Thiès », a signalé Docteur Moussa Faye.







Face aux résultats inquiétants du nombre de cas de Covid-19 et de la période festive en cette fin d'année, le préfet de Thiès, Moussa Diagne a appelé à davantage de rigueur dans le respect des mesures préventives telles que indiquées par les autorités.