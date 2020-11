L'entrée du patron du parti Rewmi Idrissa Seck dans le nouvel attelage gouvernemental continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Son ancien allié, Talla Sylla, maire de ville de Thiès devenu entre temps allié du Président Macky Sall n'a pas manqué de lui lancer un clin d'oeil "taquin" lors de la cérémonie de la 13 ème édition des audiences publiques qu'il organise tous les six mois.



Ainsi, après avoir magnifié la décision du Président Macky Sall d'élargir son nouveau gouvernement à l'opposition, d'un ton humoristique, et sans citer Idy nommément, Talla Sylla renchérit pour dire : "tous ceux qui ont répondu à l'appel du Président Macky Sall, je leur dis Welcome, Dal lenn Akk Jamm".