Thierno Alassane Sall tance les députés de Pastef : « Nous sommes les 0,00000% qui troublons votre conscience »

Le député Thierno Alassane Sall a marqué les esprits ce matin lors de la séance plénière consacrée à l’examen de la proposition de loi modifiant les articles L.29 et L.30 du code électoral. Face aux députés de la majorité Pastef, largement dominante dans l’hémicycle, l’élu de l’opposition a revendiqué avec ironie sa position minoritaire, lançant à leurs adresses cette formule cinglante : « Nous sommes les 0,00000% qui troublons votre conscience. »
Une sortie qui résume à elle seule le rapport de forces du jour et peut-être l’essentiel du débat. Car si la majorité dispose des voix nécessaires pour imposer ce texte, Thierno Alassane Sall suggère que sa seule présence, et celle de ses collègues de l’opposition, suffit à peser sur les consciences des élus au pouvoir.
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