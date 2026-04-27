Révision des articles L29 et L30: La société civile appelle au report de l'échéance

Lors de son assemblée générale avec les formations et partis politiques pour des élections locales apaisées, le collectif des organisations de la Société civile pour les élections (COSCE), s'est prononcé sur le projet de révision des articles L29 et L30 qui est attendue à l'Assemblée nationale.
Ainsi, la société civile, concernant la modification du code électoral, a tenu à dénoncer une démarche qu'elle juge non inclusive, compte de l'absence de consensus entre les acteurs( État- formations politiques).
Selon Moundiaye Cissé, aucun forcing ne devrait être toléré lorsqu'il s'agit de procéder à des réformes à l'Assemblée nationale. " Il faut toujours privilégier le consensus avant toute chose". Il a ainsi demandé à l'État de reporter l'échéance. " Nous sommes dans un État, alors tout cela demande de l'organisation. Le ministre de l'Intérieur ne peut appeler les partis pour une discussion et derrière qu'on veuille procéder à une modification, il y a une un manque de cohérence. Nous demandons au régime de reporter l'adoption de la loi L29 et L30 en attendant la rencontre entre les partis et le ministre de l'intérieur", a-t-il déclaré.
Moundiaye Cissé a ajouté que cette décision permettra de favoriser un consensus autour des réformes électorales et de permettre un climat politique apaisé...
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