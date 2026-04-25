Présentation du plan de redressement et de développement de la commune de Kaolack : " Juuti yooroul deuk"( Baye Ciss).

À l'occasion de la cérémonie de Présentation du Plan de redressement et de développement de la commune de Kaolack, Baye Ciss a " sonné la fin de la récréation" pour ceux qui sont désormais choisis pour diriger les destinées des communes.
À l'en croire, la commune doit désormais être confiée à des gens capables de booster l'économie locale de par leurs études, mais également leurs compétences respectives. Poursuivant, M. Ciss a lancé " Juuti yoroul deuk", en réponse aux maires qui se concentrent uniquement sur les taxes pour pouvoir remettre des subventions et autres, à certaines personnes au détriment de la population.
Baye Ciss a appelé les filles et fils de Kaolack à travailler de façon désintéressée pour le développement de Kaolack. Il a conclu son discours en insistant sur le " Plan de redressement et de développement de la commune de Kaolack", qui selon les Badiénou Gokh, qui est une aubaine pour Kaolack et pour sa population...
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