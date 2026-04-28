Affaire PRODAC : la Cour suprême confirme le mandat de dépôt contre Pape Malick Ndour

La Cour suprême a confirmé, ce mardi 28 avril 2026, le mandat de dépôt visant Pape Malick Ndour, mettant fin à la mesure de contrôle judiciaire dont bénéficiait jusque-là l’ancien ministre.



Cette décision ouvre la voie à son incarcération dans le cadre de l’enquête liée au PRODAC.



Dans ce dossier, Pape Malick Ndour est poursuivi pour association de malfaiteurs, détournement présumé de deniers publics et blanchiment de capitaux. Les investigations portent sur des irrégularités financières présumées évaluées à plusieurs milliards de francs CFA, en lien avec la gestion du programme.



L’ancien ministre avait été placé sous contrôle judiciaire, avec notamment l’obligation de porter un bracelet électronique. Cette mesure avait été contestée par le parquet, avant d’être remise en cause par la Chambre d’accusation du Pool judiciaire financier.



En confirmant le mandat de dépôt, la Cour suprême valide ainsi la poursuite de la procédure sous le régime de la détention, en attendant la suite de l’instruction.

