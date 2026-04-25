Détournement présumé de 282 millions à l’agence CBAO de Tivaouane : une employée interpellée

Un présumé scandale financier secoue l’agence de Tivaouane de la CBAO Groupe Attijariwafa bank. D'après le journal Libération, une chargée de comptes a été interpellée par la Division des investigations criminelles (DIC), à la suite d’une plainte déposée par l’établissement bancaire.

Selon des informations rapportées, un détournement portant sur un montant de 282,554 millions de Fcfa aurait été constaté. Ce montant se répartirait entre 150 millions de Fcfa issus de la caisse principale et 132,554 millions de Fcfa provenant du GAB (guichet automatique bancaire).

Les faits auraient été découverts à la suite d’un contrôle interne. La banque a alors saisi les autorités compétentes, entraînant l’interpellation d’une employée identifiée sous le nom de Aïssatou Ba, âgée de 32 ans.

D’après les éléments de l’enquête, repris par Libération, la mise en cause aurait été confondue par des preuves techniques, notamment des images de vidéosurveillance. Il lui est reproché plusieurs infractions, dont vol, faux et usage de faux en écriture privée de banque, accès frauduleux à un système informatique, fraude bancaire, escroquerie et abus de confiance.

Les enquêteurs indiquent également qu’une écriture d’encaissement de 155 millions de Fcfa aurait été frauduleusement effectuée pour alimenter une caisse auxiliaire, sans qu’un transfert physique réel de fonds n’ait eu lieu. Cette opération aurait ensuite été annulée après un contrôle, dans une tentative présumée de dissimulation.

Déférée au parquet, la suspecte bénéficie toutefois de la présomption d’innocence, en attendant que la justice se prononce sur cette affaire.