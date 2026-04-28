Affaire des adolescents arrêtés à Kaolack : tentative de viol sur mineur, “association de malfaiteurs”… Des révélations accablantes lors de l’enquête

Une affaire d’une gravité extrême secoue la région de Kaolack. Selon des informations rapportées par le quotidien Libération, le parquet a requis l’ouverture d’une information judiciaire visant plusieurs individus, dont deux mineurs, pour des faits particulièrement lourds : association de malfaiteurs, tentative de viol sur un mineur de 12 ans et acte contre nature.



Une affaire pilotée par la Section de recherches



D’après Libération, l’enquête est menée par la Section de recherches de Kaolack. Parmi les personnes visées figurent M. Gaye et A. Ndiaye, tous deux âgés de 16 ans et élèves. Un vigile, Abdourahmane Sow, actuellement en fuite, est également cité dans ce dossier, ainsi que d’autres personnes non identifiées.



Une tentative de viol à l’origine de l’enquête



Toujours selon Libération, l’affaire a éclaté suite à une plainte déposée le 21 avril par un certain El Hadji M. Thiam. La victime présumée est son petit-fils, âgé de 12 ans.



Les faits décrits sont particulièrement choquants : M. Gaye aurait été surpris nu, dans une chambre, en train de tenter d’abuser sexuellement du mineur. Alertée par la scène, une proche de la victime aurait crié pour mobiliser de l’aide, poussant le suspect à prendre la fuite, abandonnant même ses chaussures sur place.



Des révélations accablantes lors de l’enquête



Entendue par les enquêteurs, la victime a affirmé que A. Ndiaye aurait incité M. Gaye à l’emmener dans la chambre dans le but d’avoir des rapports sexuels avec lui.



Interpellé par les gendarmes, M. Gaye a reconnu les faits, selon Libération. Il a également évoqué des relations sexuelles avec A. Ndiaye, présenté comme son partenaire, ainsi qu’avec le vigile en fuite. Plus grave encore, il aurait avoué des abus sur d’autres mineurs, notamment des enfants âgés de 10 et 12 ans.



De son côté, A. Ndiaye a reconnu avoir entretenu une relation sexuelle avec M. Gaye, tout en minimisant les faits à un seul épisode.



Une procédure judiciaire en cours



Face à la gravité des accusations, le parquet de Kaolack a décidé de requérir l’ouverture d’une information judiciaire. L’enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur cette affaire .