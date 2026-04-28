Affaire Abdoulaye Seck et Dame Amar : “20 000 euros ou je balance tout...Tu as deux minutes pour...” ,plongée dans une affaire explosive mêlant héritiers, argent et chantage numérique

Une affaire aux relents de scandale secoue actuellement les cercles huppés dakarois. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, Abdoulaye Seck, fils de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, est attendu ce mardi devant le parquet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Il devra répondre de lourdes accusations : vol, escroquerie et chantage.



Une amitié brisée par des accusations graves



D’après L’Observateur, à l’origine de cette affaire se trouve une plainte déposée par Dame Amar, fils du défunt homme d’affaires Ameth Amar. Ce dernier accuse son ami Abdoulaye Seck d’avoir abusé de sa confiance lors d’un séjour à Paris, où les deux hommes partageaient le même hôtel.



Selon la plainte, Dame Amar aurait confié sa carte bancaire à Abdoulaye Seck pour effectuer un retrait. Mais ce qui devait être une simple opération se serait transformé en une série de retraits frauduleux en euros, dont un premier de 10 000 euros, soit plus de 6,5 millions de francs CFA. Au total, le montant détourné avoisinerait les 11 millions de francs CFA, une somme qui aurait été dépensée dans des boîtes de nuit.



De Paris à Dubaï : la traque et la confrontation



Toujours selon L’Observateur, après ces faits présumés, Abdoulaye Seck aurait quitté la France pour rejoindre Dubaï. Dame Amar affirme l’y avoir retrouvé pour exiger le remboursement des fonds.



Mais c’est à ce moment que l’affaire aurait pris une tournure encore plus inquiétante.



Le chantage qui fait basculer l’affaire



D’après le récit du plaignant rapporté par L’Observateur, Abdoulaye Seck lui aurait envoyé une vidéo compromettante le montrant en compagnie de jeunes femmes, accompagnée d’un message sans équivoque :

« Tu me donnes 20 000 euros, sinon je diffuse la vidéo sur les réseaux sociaux. Tu as deux minutes pour répondre. »



Un ultimatum glaçant qui a poussé Dame Amar à saisir la Division spéciale de cybersécurité.



Garde à vue et déferrement



Convoqué puis entendu par les enquêteurs de la cybersécurité, Abdoulaye Seck a été placé en garde à vue. Il doit être présenté ce mardi devant le parquet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, toujours selon L’Observateur.

