DIOURBEL- Ouverture d’une session criminelle sous le signe des viols présumés

La Chambre criminelle de Diourbel a entamé ses travaux ce lundi matin, pour une session prévue jusqu’à jeudi. 20 affaires sont inscrites au rôle, dont la majorité concerne des viols présumés : 13 dossiers seront examinés.



Les autres dossiers incluent trois affaires liés au trafic de stupéfiants, 03 vols aggravés et 01 tentative de meurtre. Les audiences se tiendront à huis clos pour les cas de viol, conformément à la loi.



La session s’annonce dense pour les magistrats, qui devront statuer sur des faits souvent anciens et sensibles.