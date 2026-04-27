DIOURBEL- Ouverture d’une session criminelle sous le signe des viols présumés

La Chambre criminelle de Diourbel a entamé ses travaux ce lundi matin, pour une session prévue jusqu’à jeudi. 20 affaires sont inscrites au rôle, dont la majorité concerne des viols présumés : 13 dossiers seront examinés.
Les autres dossiers incluent trois affaires liés au trafic de stupéfiants, 03 vols aggravés et 01 tentative de meurtre. Les audiences se tiendront à huis clos pour les cas de viol, conformément à la loi.
La session s’annonce dense pour les magistrats, qui devront statuer sur des faits souvent anciens et sensibles.
Les autres dossiers incluent trois affaires liés au trafic de stupéfiants, 03 vols aggravés et 01 tentative de meurtre. Les audiences se tiendront à huis clos pour les cas de viol, conformément à la loi.
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