TOUBA - Serigne Mountakha sur l’ambition Onusienne de Macky : « J’ai déjà prié pour lui en l’ayant confié à Serigne Touba… Que Dieu fasse qu’il réussisse si c’est mieux pour lui ! »

Une mission de l’Alliance pour la République (APR) s’est rendue ce lundi à Touba auprès du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Objectif : recueillir des bénédictions pour l’ancien président Macky Sall, dont le nom circule pour succéder à António Guterres à la tête des Nations unies. Entre remerciements et réserves spirituelles, l’entretien a permis au guide religieux de rappeler que « tout est entre les mains de Dieu ».
Conduite par plusieurs cadres de l’APR, la délégation a été, en effet , reçue en audience par le khalife des Mourides. Porte-parole de la mission, Babacar Gaye a d’emblée voulu lever toute ambiguïté politique : « Nous ne sommes pas venus faire de la politique. Aujourd’hui, tout le monde sait combien vous tenez à Macky Sall au vu de tout ce que vous avez dit pour lui. »
Avant même de formuler la requête, l’émissaire a tenu à saluer la constance du guide religieux à l’égard de l’ancien chef de l’État. Selon lui, le souhait de Macky Sall de devenir secrétaire général de l’ONU prolonge naturellement son action passée : « Son désir d’occuper le fauteuil de SG des Nations unies recoupe son ambition de servir le monde et l’Islam, comme il l’a fait pour le Sénégal qu’il a quitté et laissé en paix. »
Dans sa réplique, Serigne Mountakha Mbacké n’a pas caché son estime pour Macky Sall, mais a aussitôt recentré le débat sur la volonté divine. « Tout est entre les mains de Dieu. Il n’y a que Lui qui décide de tout. Il est le maître de l’univers. Nous ne sommes que des esclaves et n’avons que la prière comme arme », a-t-il déclaré.
Le khalife a révélé avoir déjà intercédé par le passé : « J’ai déjà prié pour lui car je l’avais confié à Serigne Touba. Je n’ai que Serigne Touba, personnellement. J’ai prié pour qu’il accède à ce à quoi il aspire. Il l’aura si Dieu en décide ainsi. » Avant d’ajouter une condition, typique de la retenue soufie : « Nous prions Dieu de le lui concéder si c’est mieux pour lui. »
Plusieurs personnalités de l’APR accompagnaient Babacar Gaye, parmi lesquelles Baye Maguette Diakhaté, ancien député, Ansoumana Dione, Baye Mor Ndiaye, ainsi que Seynabou Guéye Diakhaté etc….
Conduite par plusieurs cadres de l’APR, la délégation a été, en effet , reçue en audience par le khalife des Mourides. Porte-parole de la mission, Babacar Gaye a d’emblée voulu lever toute ambiguïté politique : « Nous ne sommes pas venus faire de la politique. Aujourd’hui, tout le monde sait combien vous tenez à Macky Sall au vu de tout ce que vous avez dit pour lui. »
Avant même de formuler la requête, l’émissaire a tenu à saluer la constance du guide religieux à l’égard de l’ancien chef de l’État. Selon lui, le souhait de Macky Sall de devenir secrétaire général de l’ONU prolonge naturellement son action passée : « Son désir d’occuper le fauteuil de SG des Nations unies recoupe son ambition de servir le monde et l’Islam, comme il l’a fait pour le Sénégal qu’il a quitté et laissé en paix. »
Dans sa réplique, Serigne Mountakha Mbacké n’a pas caché son estime pour Macky Sall, mais a aussitôt recentré le débat sur la volonté divine. « Tout est entre les mains de Dieu. Il n’y a que Lui qui décide de tout. Il est le maître de l’univers. Nous ne sommes que des esclaves et n’avons que la prière comme arme », a-t-il déclaré.
Le khalife a révélé avoir déjà intercédé par le passé : « J’ai déjà prié pour lui car je l’avais confié à Serigne Touba. Je n’ai que Serigne Touba, personnellement. J’ai prié pour qu’il accède à ce à quoi il aspire. Il l’aura si Dieu en décide ainsi. » Avant d’ajouter une condition, typique de la retenue soufie : « Nous prions Dieu de le lui concéder si c’est mieux pour lui. »
Plusieurs personnalités de l’APR accompagnaient Babacar Gaye, parmi lesquelles Baye Maguette Diakhaté, ancien député, Ansoumana Dione, Baye Mor Ndiaye, ainsi que Seynabou Guéye Diakhaté etc….
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