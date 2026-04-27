TOUBA - Serigne Mountakha sur l’ambition Onusienne de Macky : « J’ai déjà prié pour lui en l’ayant confié à Serigne Touba… Que Dieu fasse qu’il réussisse si c’est mieux pour lui ! »


Une mission de l’Alliance pour la République (APR) s’est rendue ce lundi à Touba auprès du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Objectif : recueillir des bénédictions pour l’ancien président Macky Sall, dont le nom circule pour succéder à António Guterres à la tête des Nations unies. Entre remerciements et réserves spirituelles, l’entretien a permis au guide religieux de rappeler que « tout est entre les mains de Dieu ».

Conduite par plusieurs cadres de l’APR, la délégation a été, en effet , reçue en audience par le khalife des Mourides. Porte-parole de la mission, Babacar Gaye a d’emblée voulu lever toute ambiguïté politique : « Nous ne sommes pas venus faire de la politique. Aujourd’hui, tout le monde sait combien vous tenez à Macky Sall au vu de tout ce que vous avez dit pour lui. »

Avant même de formuler la requête, l’émissaire a tenu à saluer la constance du guide religieux à l’égard de l’ancien chef de l’État. Selon lui, le souhait de Macky Sall de devenir secrétaire général de l’ONU prolonge naturellement son action passée : « Son désir d’occuper le fauteuil de SG des Nations unies recoupe son ambition de servir le monde et l’Islam, comme il l’a fait pour le Sénégal qu’il a quitté et laissé en paix. »


Dans sa réplique, Serigne Mountakha Mbacké n’a pas caché son estime pour Macky Sall, mais a aussitôt recentré le débat sur la volonté divine. « Tout est entre les mains de Dieu. Il n’y a que Lui qui décide de tout. Il est le maître de l’univers. Nous ne sommes que des esclaves et n’avons que la prière comme arme », a-t-il déclaré.

Le khalife a révélé avoir déjà intercédé par le passé : « J’ai déjà prié pour lui car je l’avais confié à Serigne Touba. Je n’ai que Serigne Touba, personnellement. J’ai prié pour qu’il accède à ce à quoi il aspire. Il l’aura si Dieu en décide ainsi. » Avant d’ajouter une condition, typique de la retenue soufie : « Nous prions Dieu de le lui concéder si c’est mieux pour lui. »

Plusieurs personnalités de l’APR accompagnaient Babacar Gaye, parmi lesquelles Baye Maguette Diakhaté, ancien député, Ansoumana Dione, Baye Mor Ndiaye, ainsi que Seynabou Guéye Diakhaté etc….
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Lundi 27 Avril 2026
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