Blasphème, réseaux sociaux et colère des fidèles : l’affaire Masseck Sarr–Ismaila Diallo prend une tournure explosive


Blasphème, réseaux sociaux et colère des fidèles : l’affaire Masseck Sarr–Ismaila Diallo prend une tournure explosive
À Saint-Louis, une affaire sensible mêlant religion, réseaux sociaux et justice est en train de prendre une ampleur inattendue. Selon les révélations du quotidien Libération, le dossier impliquant Masseck Sarr et Ismaila Diallo s’enfonce dans une spirale judiciaire complexe, sur fond d’accusations graves et de tensions religieuses latentes.
 
Une procédure judiciaire aux ramifications multiples
 
Tout est parti d’un réquisitoire introductif du parquet de Saint-Louis visant non seulement les deux hommes, mais également X, ouvrant ainsi la voie à une information judiciaire plus large. Déjà incarcéré, Masseck Sarr a été rejoint dans la tourmente par Ismaila Diallo (58 ans), agent des Impôts et Domaines, interpellé puis placé en garde à vue vendredi par la Brigade de recherches.
 
Les chefs d’accusation sont lourds : association de malfaiteurs, diffusion de fausses nouvelles, injures via support informatique, outrage à des ministères de culte, diffamation envers la mémoire des morts. Une liste qui traduit, selon Libération, la gravité des faits reprochés.
 
Des propos jugés offensants envers des figures religieuses majeures
 
Au cœur de l’affaire, des propos jugés blasphématoires tenus sur les réseaux sociaux, notamment lors de lives et publications. Les plaignants – issus de différentes confréries et groupes de descendants de marabouts – accusent les mis en cause d’avoir porté atteinte à l’honneur de figures emblématiques de l’islam sénégalais, notamment Cheikh Ahmadou Bamba et Cheikh Ibrahima Niasse, plus connu sous le nom de Baye Niasse.
 
Selon les mêmes sources, Masseck Sarr aurait également tenu des propos visant les fondateurs des confréries mouride et layenne.
 
Ligne de défense : “montages vidéos” et dénégations
 
Face aux accusations, les deux hommes ont adopté une stratégie similaire. Lors de leurs auditions respectives, ils ont nié les faits, évoquant des vidéos manipulées ou sorties de leur contexte. Ismaila Diallo a ainsi affirmé qu’il n’était pas l’auteur des propos incriminés, tandis que Masseck Sarr a soutenu que ses déclarations avaient été tronquées pour en altérer le sens.
 
Une nouvelle plainte qui relance tout
 
Alors que les deux prévenus devaient comparaître prochainement – le 11 mai 2026 pour Ismaila Diallo et le 8 juin 2026 pour Masseck Sarr – un nouveau rebondissement est venu compliquer la situation.
 
Le 12 avril 2026, une nouvelle plainte a été déposée par un groupe de petits-fils de marabouts, accompagnée d’une vidéo supplémentaire jugée offensante envers le fondateur du mouridisme. Dans cette plainte, Serigne Fallou Mourtada Mbacké alerte sur la persistance des propos incriminés sur TikTok et met en garde contre une montée de la colère chez les fidèles, évoquant même des risques de représailles.
 
Des aveux partiels et une arrestation tardive
 
Entendu par les enquêteurs, Masseck Sarr a reconnu une partie des faits, tout en niant les injures visant spécifiquement le fondateur du mouridisme. Il a également sollicité la clémence, tout en confirmant la participation active d’Ismaila Diallo dans les débats en ligne.
 
Ce dernier, qui avait ignoré une précédente convocation, a finalement été interpellé vendredi. Une arrestation qui pourrait marquer un tournant décisif dans l’enquête.
 
 
Autres articles
Lundi 27 Avril 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Révision constitutionnelle : Le Président de la République ne pourra plus diriger un parti politique

Révision constitutionnelle : Le Président de la République ne pourra plus diriger un parti politique - 27/04/2026

DIOURBEL- Ouverture d’une session criminelle sous le signe des viols présumés

DIOURBEL- Ouverture d’une session criminelle sous le signe des viols présumés - 27/04/2026

Code électoral : Les nouvelles règles d’inscription sur les listes électorales

Code électoral : Les nouvelles règles d’inscription sur les listes électorales - 27/04/2026

Affaire Djiby Dramé : 80 arrestations, un réseau sulfureux éclabousse même les forces de l’ordre

Affaire Djiby Dramé : 80 arrestations, un réseau sulfureux éclabousse même les forces de l’ordre - 27/04/2026

Couvre-feu au Mali : le

Couvre-feu au Mali : le "Bal des Grands" interrompu, le concert de Youssou Ndour finalement annulé à Bamako - 26/04/2026

MALI : Le général Sadio Camara et une partie de sa famille auraient été tués lors des attaques de samedi

MALI : Le général Sadio Camara et une partie de sa famille auraient été tués lors des attaques de samedi - 26/04/2026

Tirs au gala de la presse avec Trump : ce que l'on sait

Tirs au gala de la presse avec Trump : ce que l'on sait - 26/04/2026

Mali: reprise des combats à Kidal entre rebelles touareg alliés aux jihadistes contre l'armée appuyée par des Russes

Mali: reprise des combats à Kidal entre rebelles touareg alliés aux jihadistes contre l'armée appuyée par des Russes - 26/04/2026

Mali: les jihadistes du JNIM revendiquent des attaques coordonnées avec la rébellion touareg à travers le pays

Mali: les jihadistes du JNIM revendiquent des attaques coordonnées avec la rébellion touareg à travers le pays - 25/04/2026

Abdou Mbow flingue la majorité sur la modification du Code électoral: « Cette loi est taillée sur mesure pour leur leader Ousmane Sonko »

Abdou Mbow flingue la majorité sur la modification du Code électoral: « Cette loi est taillée sur mesure pour leur leader Ousmane Sonko » - 25/04/2026

Souveraineté énergétique : La Senelec rachète à 100 % de West African Energy et sécurise la centrale de 360 MW

Souveraineté énergétique : La Senelec rachète à 100 % de West African Energy et sécurise la centrale de 360 MW - 25/04/2026

Présentation du plan de redressement et de développement de la commune de Kaolack :

Présentation du plan de redressement et de développement de la commune de Kaolack : " Juuti yooroul deuk"( Baye Ciss). - 25/04/2026

Détournement présumé de 282 millions à l’agence CBAO de Tivaouane : une employée interpellée

Détournement présumé de 282 millions à l’agence CBAO de Tivaouane : une employée interpellée - 25/04/2026

Attaques rebelles au Mali : le concert de Youssou Ndour menacé à Bamako

Attaques rebelles au Mali : le concert de Youssou Ndour menacé à Bamako - 25/04/2026

FLA et JNIM ont capturé la base militaire de Kidal, qui abritait le groupe Wagner (maintenant Africa Corps).

FLA et JNIM ont capturé la base militaire de Kidal, qui abritait le groupe Wagner (maintenant Africa Corps). - 25/04/2026

Affaire Ismaila Madior Fall et Corruption présumée sur le juge : le ‘cadeau’ qui a viré au scandale judiciaire…dans les coulisses explosives du procès Cheikh Guéye et et son marabout Hady Sy

Affaire Ismaila Madior Fall et Corruption présumée sur le juge : le ‘cadeau’ qui a viré au scandale judiciaire…dans les coulisses explosives du procès Cheikh Guéye et et son marabout Hady Sy - 24/04/2026

Lutte contre les trafics en mer : la Marine nationale dresse le bilan de l’exercice Obangame Express 2026 à Bel-Air

Lutte contre les trafics en mer : la Marine nationale dresse le bilan de l’exercice Obangame Express 2026 à Bel-Air - 24/04/2026

Presse privée au Sénégal / Mamadou Ibra Kane radiographie deux ans de crise: « Le gouvernement a transformé un problème économique en catastrophe politique »

Presse privée au Sénégal / Mamadou Ibra Kane radiographie deux ans de crise: « Le gouvernement a transformé un problème économique en catastrophe politique » - 24/04/2026

Affaire Djibril Dramé et Cie : Souleymane Fatou Ndao avoue sa double vie et évoque

Affaire Djibril Dramé et Cie : Souleymane Fatou Ndao avoue sa double vie et évoque "un viol" qu’il aurait subi dans son enfance…76 arrestations et des révélations choc - 24/04/2026

Sandiara : un cultivateur tue son père en transperçant sa gorge sur fond de croyances mystiques… « il voulait prendre mon âme »

Sandiara : un cultivateur tue son père en transperçant sa gorge sur fond de croyances mystiques… « il voulait prendre mon âme » - 24/04/2026

Affaire acte Contre nature à Keur Mbaye Fall: le troisième suspect en cavale finalement arrêté, l’affaire prend une nouvelle tournure

Affaire acte Contre nature à Keur Mbaye Fall: le troisième suspect en cavale finalement arrêté, l’affaire prend une nouvelle tournure - 24/04/2026

Grand Oral du candidat Macky Sall au poste de SG de l’ONU : Les sénégalais jugent la prestation de l'ex président

Grand Oral du candidat Macky Sall au poste de SG de l’ONU : Les sénégalais jugent la prestation de l'ex président - 24/04/2026

Télécoms/ Contentieux XXL : 6 milliards FCFA en jeu, le tribunal tranche dans le bras de fer entre Sirius et Saga Africa

Télécoms/ Contentieux XXL : 6 milliards FCFA en jeu, le tribunal tranche dans le bras de fer entre Sirius et Saga Africa - 24/04/2026

Affaire Tabaski Ngom – Moustapha Diop : le choc des versions … une guerre judiciaire sans merci au sommet de l’État

Affaire Tabaski Ngom – Moustapha Diop : le choc des versions … une guerre judiciaire sans merci au sommet de l’État - 24/04/2026

Bloc gazier Yakaar Teranga : Madiambal Diagne contredit Sonko et qualifie de « ridicule » son post

Bloc gazier Yakaar Teranga : Madiambal Diagne contredit Sonko et qualifie de « ridicule » son post - 24/04/2026

Trump ordonne de détruire les bateaux iraniens posant des mines dans le détroit d'Ormuz

Trump ordonne de détruire les bateaux iraniens posant des mines dans le détroit d'Ormuz - 23/04/2026

Fermeture de l'Avenue Blaise Diagne: un calvaire pour les riverains et commerçants

Fermeture de l'Avenue Blaise Diagne: un calvaire pour les riverains et commerçants - 23/04/2026

DIC : Mame Farma Ndiaye prend les commandes

DIC : Mame Farma Ndiaye prend les commandes - 23/04/2026

Affaire Djibril Dramé et cie : les aveux en cascade font tomber le Journaliste Souleymane Fatou Ndao de Malikia TV , le scandale s’élargit

Affaire Djibril Dramé et cie : les aveux en cascade font tomber le Journaliste Souleymane Fatou Ndao de Malikia TV , le scandale s’élargit - 23/04/2026

Cour suprême sous tension : Farba Ngom et Pape Malick Ndour jouent leur avenir judiciaire mardi

Cour suprême sous tension : Farba Ngom et Pape Malick Ndour jouent leur avenir judiciaire mardi - 23/04/2026

RSS Syndication