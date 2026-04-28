Justice : la Cour suprême donne raison à Farba Ngom, une libération attendue

La Cour suprême, réunie ce mardi 28 avril 2026, a rendu une décision favorable au député-maire des Agnam, Farba Ngom. Selon les informations de Dakaractu, la haute juridiction a tranché en sa faveur dans le cadre du pourvoi introduit après une précédente décision judiciaire. Cette décision devrait ouvrir la voie à sa mise en liberté.
Pour rappel, la Chambre d’accusation financière avait, dans un premier temps, confirmé une mesure de liberté provisoire. Une décision contestée par la Cour d'appel de Dakar, qui s’était pourvue en cassation devant la Cour suprême.
Pour rappel, la Chambre d’accusation financière avait, dans un premier temps, confirmé une mesure de liberté provisoire. Une décision contestée par la Cour d'appel de Dakar, qui s’était pourvue en cassation devant la Cour suprême.
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