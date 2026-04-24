Lutte contre les trafics en mer : la Marine nationale dresse le bilan de l’exercice Obangame Express 2026 à Bel-Air


La Marine nationale sénégalaise a procédé, ce vendredi 24 avril 2026, à la cérémonie de clôture d’un atelier de partage d’expérience sur les techniques de visite, d’arraisonnement, de fouille et de saisie de navires suspects. La rencontre s’est tenue au camp général Mountaga Diallo de Bel Air, en marge de l’exercice multinational Obangame Express 2026, sous la présidence du Chef d’état-major de la Marine nationale, le contre-amiral Abdou Sène.

 

Dans son discours, le contre-amiral Abdou Sène a salué la participation des délégations venues de plusieurs pays du Golfe de Guinée ainsi que des partenaires internationaux. Il a rappelé l’importance de la coopération maritime face aux défis sécuritaires tels que la piraterie, la contrebande et les trafics illicites. Selon lui, les opérations dites VBSS constituent un outil essentiel pour garantir la sécurité dans les espaces maritimes.

 

L’atelier, qui s’est déroulé du 13 au 24 avril 2026, a permis aux participants d’échanger sur leurs expériences et d’harmoniser leurs méthodes d’intervention. Il a réuni des représentants de 15 pays africains, ainsi que des partenaires comme les États Unis, les Pays Bas, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Ces échanges visent à renforcer l’efficacité et l’interopérabilité des forces navales.

 

Le Chef d’état-major de la Marine nationale a également mis en avant les efforts consentis pour améliorer les infrastructures de formation, avec l’appui de partenaires étrangers. Il a enfin exprimé le souhait que les acquis de cet atelier se traduisent par des actions concrètes pour une meilleure sécurité maritime dans le Golfe de Guinée.

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Vendredi 24 Avril 2026
Karim Ndiaye



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