Marché malien à Dakar : tristesse et silence chez les commerçants face à la situation "préoccupante" au Mali

Au cœur de la capitale sénégalaise, en plein Centre-ville, non loin de la salle de vente, se trouve le marché malien, un haut lieu de commerce, tenu par des ressortissants du Mali. Ce lieu est ce lundi 27 avril 2026 plongé dans une atmosphère de grande tristesse.

Les commerçants maliens qui y exercent leurs activités affichent des visages fermés et marqués par l’émotion, en raison de la situation sécuritaire préoccupante au Mali.



Dans les allées du marché, l’ambiance habituelle a laissé place à un silence inhabituel. Les échanges commerciaux se poursuivent timidement, mais les conversations sont rares et les sourires presque absents. La détresse est visible sur les visages, traduisant l’impact psychologique des événements qui secouent leur pays d’origine.



Sollicités pour réagir, de nombreux commerçants ont catégoriquement refusé de s’exprimer devant notre micro. Certains détournent simplement le regard, d’autres déclinent poliment toute déclaration, visiblement affectés et incapables de trouver les mots pour évoquer la situation.

« Ils refusent d’en parler, c’est trop dur pour eux », confie un commerçant malien présent sur place, décrivant une communauté profondément touchée et refermée sur elle-même.



Dans ce marché connu pour son dynamisme économique et son rôle dans les échanges entre le Sénégal et le Mali, l’heure est à la retenue et à la douleur silencieuse. Les préoccupations commerciales passent au second plan, éclipsées par l’inquiétude pour les familles restées au pays.



Malgré la distance, les commerçants maliens restent fortement connectés à la situation au Mali. Chaque nouvelle d’incident ou d’attaque ravive une angoisse déjà présente, renforçant ce climat de tristesse générale.



Ainsi, au marché malien de Dakar, c’est une communauté silencieuse et visiblement éprouvée qui continue son activité, entre devoir économique et souffrance morale liée aux événements dans leur pays d’origine.

Rappelons que le Mali s'est réveillé ce samedi 25 avril 2026 avec des attaques djihadistes meurtrières dans plusieurs localités du pays. Le ministre de la Défense, le Général Sadio Camara ainsi que plusieurs autres maliens dont les identités n'ont pas été communiquées, ont été tués lors de ces attaques à Kati, Kidal... La situation reste toujours préoccupante dans certaines localités.