Thiénaba : « Diogouniou pour vilipender kéne » (Modou Diagne Fada)

Une délégation du Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR), conduite par Modou Diagne Fada, a été reçue ce dimanche par le khalife général de Thiénaba, Baye Serigne Assane Seck.



À cette occasion, Modou Diagne Fada est revenu sur l'objectif de cette tournée auprès des foyers religieux. Selon lui, il s'agit d'informer les guides religieux de la création de leur entité, composée de plusieurs partis de l'opposition, et de solliciter, par ricochet, des prières auprès de ces derniers.



Revenant sur les détracteurs de leur alliance, qui affirment que la raison de ces visites n'est rien d'autre que de vilipender le régime en place auprès des chefs religieux, M. Fada a balayé ces accusations d'un revers de main. « Nioune vilipender wouniou kéne », a-t-il précisé.



Devant le khalife, il a indiqué que, depuis près d'un an au pouvoir, les nouvelles autorités n'ont encore rien fait de concret. Selon lui, le quotidien des Sénégalais est désormais marqué par des séries de convocations, d'arrestations, etc.



Plusieurs figures politiques prennent part à cette tournée, dont Amadou Mame Diop, Oumar Sarr, Augustin Tine, Mouhamadou Lamine Massaly, Abdou Karim Sall, ainsi que des chefs de partis. Après l'étape de Thiénaba, la délégation a mis le cap sur Ndiassane.