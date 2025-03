Thiadiaye : Le directeur du Centre des handicapés détourne 27 millions de 427 Handicapés et écope de 3 ans de prison

C’est un scandale qui laisse un goût amer. Théophile Diouf, directeur du Centre des handicapés de Thiadiaye, a été reconnu coupable d’avoir escroqué 427 personnes vivant avec un handicap en leur soutirant plus de 27 millions de FCFA. Sous prétexte de leur garantir des financements grâce à des partenaires canadiens, il a monté une vaste arnaque avant d’être rattrapé par la justice.



Un escroc récidiviste qui s’attaque aux plus vulnérables



Selon L’Observateur, ce n’est pas la première fois que Théophile Diouf se retrouve devant la justice pour des faits similaires. Malgré plusieurs condamnations pour escroquerie, il a réussi à tromper une nouvelle fois des centaines de personnes, notamment des handicapés de Mbour et de Thiadiaye. Son stratagème ? Promettre des financements venant du Canada en échange de frais d’adhésion.



En janvier 2023, lors d’une rencontre de l’Association des personnes vivant avec un handicap de Gandiaye, il parvient à convaincre 102 personnes à mobilité réduite de verser plus de 5 millions de FCFA. Dans la commune de Thiadiaye, il récidive avec Pape Ndongo Ndiaye, secrétaire général de l’Association des handicapés de la zone, en extorquant plus de 22 millions à 325 autres victimes.



Des promesses en l’air et une fuite en prison



Les mois passent, mais aucun financement ne se matérialise. Pire, les victimes n’arrivent plus à joindre Théophile Diouf. C’est finalement par le biais de la presse qu’elles apprennent qu’il est déjà incarcéré à la prison de Mbour pour des faits d’escroquerie. Comprenant qu’elles ont été dupées, Ndèye Madeleine Ndiaye et Pape Ndongo Ndiaye déposent plainte à la gendarmerie de Thiadiaye.



Extrait de sa cellule pour être jugé de nouveau, Théophile Diouf reconnaît les faits, mais tente de se défausser. Il affirme avoir remis l’argent à une certaine Hélène, prétendue partenaire canadienne. Cependant, il est incapable de fournir la moindre preuve de cette transaction. Face à ces explications floues, le procureur de la République requiert 5 ans de prison ferme pour mettre un terme à ses agissements.



Une condamnation et des indemnisations à verser



Finalement, le tribunal de grande instance de Mbour condamne Théophile Diouf à 3 ans de prison ferme. Mais sa peine ne s’arrête pas là : il est également contraint de rembourser intégralement l’argent détourné aux victimes. En plus, il devra verser des dommages et intérêts de 2 millions de FCFA à Ndèye Madeleine Ndiaye et 5 millions de FCFA à Pape Ndongo Ndiaye.



Ce verdict met fin à un cycle d’arnaques qui a frappé les plus vulnérables. Mais cette affaire soulève une question de fond : comment un récidiviste notoire a-t-il pu continuer à opérer en toute impunité ?