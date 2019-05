Tendances Korité 2019 : Les tissus en vogue, la couleur "champagne" convoitée par tous

À moins de vingt jours de la fête de "Korité", les marchés de tissu sont prisés par les sénégalais. Vers les préparatifs, hommes et femmes ont déjà commencé leurs achats pour être sur leur trente et un le jour-j. Chez Maïssa et frères, une parmi les boutiques des spécialistes de tissu, le défilé des clients et les marchandages vont bon train. Entre tissu-brodé, Getzner, Bazin riche et les " Thioup ", les choix diffèrent selon la préférences des clients. Le gérant du nom de Baye Ada, nous met au parfum des tendances pour la fête.

Reportage...