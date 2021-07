Télétravail au Sénégal : Vers l'introduction de ce système dans la législation du travail.

"L'Oeil ouvert des employeurs sur le télétravail aux Sénégal : enjeux et perspectives", c'est le nouveau rapport produit par le Conseil national du patronat du Sénégal.



Ce document confectionné par des experts, fait l'étude globale du télétravail, les avantages et ses inconvénients en donnant la parole à des employés qui ont vécu ce mode de travail.



En effet, ce document révèle que le télétravail présente de grands avantages pour l'employeur, notamment la diminution des coûts de fonctionnement de l'entreprise, une meilleure flexibilité des horaires de travail et une meilleure conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Derrière ses avantages aussi se cache un lot d'inconvénients pour les employés. Ainsi, le document montre que le télétravail peut aussi entraîner une perte de lien social chez les employés ainsi que le surmenage lié à l'hypperconnectivité des salariés.



Pour parer à tous ces manquements afin d'adopter ce système de travail au code du travail sénégalais, le ministre du travail et du dialogue avec les entreprises, annonce l'introduction du télétravail dans la législation du travail du Sénégal. Cela, estime le ministre Samba Sy, pour permettre à chacune des parties de bénéficier des avantages de ce mode travail dans le respect du droit des travailleurs et des employeurs...