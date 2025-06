Tchad: nouveau bilan de 18 morts lors d'une attaque intercommunautaire

Une attaque intercommunautaire a fait 18 morts, dont des femmes et des enfants, jeudi à Oregomel dans le sud-ouest du Tchad selon un nouveau bilan du gouvernement diffusé samedi soir.



"Un affrontement meurtrier est survenu le 19 juin 2025 dans le village d'Oregomel, province du Mayo-Kebbi Ouest, faisant 18 morts dont des femmes et des enfants et 17 blessés.", a détaillé le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Gassim Cherif Mahamat.



Vendredi, le délégué général du gouvernement de la province Abdelmanane Katab avait annoncé la mort de 17 personnes dont onze enfants et six femmes dans une "vendetta" intercommunautaire "menée par des éleveurs armés de machettes".



"Une mission gouvernementale composée de plusieurs ministres a été immédiatement dépêchée sur les lieux pour évaluer la situation sur le terrain, apporter le soutien du gouvernement aux familles endeuillées et rétablir l'ordre et l'autorité de l'État", a ajouté le porte-parole du gouvernement.



Vingt auteurs présumés impliqués dans ces violences ont été arrêtés selon le communiqué du gouvernement.



Le mois dernier, un massacre a eu lieu à Mandakao, et 42 personnes avaient été tuées lorsque des hommes armés de l'ethnie Ngambaye avaient attaqué des peuls.



Un contentieux entre des éleveurs peuls nomades et des agriculteurs ngambayes autochtones sur la délimitation des zones de pâturage et d'agriculture dans les environs serait à l'origine des deux tueries, ont expliqué des sources locales.



Le chef du parti d'opposition Les Transformateurs Succès Masra, d'ethnie Ngambaye, avait été arrêté et poursuivi pour "incitation à la haine, à la révolte, constitution et complicité de bandes armées, complicité d'assassinat, incendie volontaire et profanation de sépultures".



Un message audio est mis en avant par la justice pour incriminer ce Succès Masra, qui daterait de 2023. Selon une traduction française du message, il est dit : "Apprenons-nous les uns et les autres à utiliser une arme à feu. Que ce soit fille ou garçon, que ce soit homme ou femme... soyons tous des boucliers protecteurs".



Dans le sud du pays, les populations chrétiennes et animistes s'estiment souvent marginalisées par le régime de N'Djamena majoritairement musulman.



Les conflits agro-pastoraux ont fait plus d'un millier de morts et 2.000 blessés entre 2021 et 2024 selon les estimations de l'International crisis group.