Tambacounda/Covid-19 : Le MSAS adoube ses troupes et félicite le Gouverneur de région.

Après Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, le Ministre de la santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr et sa délégation sont arrivés à Tambacounda aux environs de 17 heures. Accueilli à son arrivée par le gouverneur de région, M. Mamadou Oumar Baldé qui avait à ses côtés, les autorités de la ville, le MSAS s'est rendu directement à l'hôpital régional de Tamba, centre de traitement des malades du Covid-19 de la région.



Sur place, M. Diouf après avoir visité les installations, a eu droit à un exposé du médecin chef de région, M. Bayal Cissé sur la situation de la pandémie dans la région. En effet, dira-t-il, depuis le 2 Avril 2020, date à laquelle la région a enregistré son 1er cas, qui a eu à abriter deux événements religieux majeurs dans son domicile, avec des milliers de personnes provenant de plusieurs villages dans un rayon de 60 km, les médecins de la région ont pu détecter 720 personnes contacts du 1er cas.



À ce jour, "694 prélèvements ont été effectués, avec un taux de positivité de 13% soit 62 cas positifs", a dit le MCR de Tamba. Toujours selon lui, ces cas sont repartis dans 3 foyers, Kanehambé, Doundiry et Feteniébé. Si dans les deux premiers foyers l'épidémie semble être endiguée, la lutte continue dans le village de Fetieniébé.



Dans ce village, le personnel de santé veille au grain, rassure M. Cissé. Ce dernier a également révélé que la région a enregistré 11 guéris et que des cas contacts sont logés dans les hôtels de la place. "Je suis venu faire une évaluation, mais surtout encourager les troupes. Nous sommes dans un processus où l'élément le plus déterminant c'est l'engagement et l'endurance", a dit d'emblée le Ministre de la santé et de l'action sociale., M Abdoulaye D. Sarr.



Et d'ajouter : " le combat ne sera pas facile. Par conséquent, on a besoin de l'ensemble des énergies. Mais j'ai trouvé un personnel motivé, j'ai trouvé un staff engagé et déterminé. Je peux vous assurer que nous ne ménagerons aucun effort pour vous mettre dans les meilleurs conditions pour remporter cette guerre contre le Covid-19. Nous avons vu ce qu'il faut faire et nous avons pris bonne note et l'ensemble des directions seront en contact avec le gouverneur de région ", a dit M. Sarr qui a par ailleurs vivement félicité l'ensemble du personnel de santé et le gouverneur de région, M. Mamadou Oumar Baldé, " pour son engagement, sa détermination et son pragmatisme" a t-il conclu...