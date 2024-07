Table Ronde sur le Processus Électoral : Le COSCE et le NDI engagent les parties prenantes pour des élections libres et équitables

Ce lundi 1er juillet, le Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE) et le National Democratic Institute (NDI), ont organisé une table ronde réunissant les acteurs clés du processus électoral, sous la présidence de l'Ambassadeur des États-Unis, M. Michael Raynor. Cette rencontre vise à renforcer la transparence et la crédibilité des élections à venir.



L'une des préoccupations majeures abordées lors de cette table ronde était l'observation du processus électoral. Les participants ont discuté des moyens de garantir des élections libres et équitables, en mettant l'accent sur l'importance de la surveillance indépendante. Le COSCE a souligné le rôle des observateurs électoraux dans la prévention des fraudes et des irrégularités, tout en encourageant une participation citoyenne active.



Par ailleurs, le COSCE est revenu sur le bon déroulement de l’élection présidentielle du 24 Mars 2024 malgré les tensions politiques tendues à l’époque...