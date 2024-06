Tabaski 2024: Dakar Dem Dikk se réorganise pour mieux desservir les zones reculées

La société nationale Dakar Dem Dikk SA a effectué un diagnostic de ses ressources humaines et matérielles pour mieux assurer sa mission de service public de transport. Dans son communiqué qui annonce le travail qui a permis de renforcer en prévision, les moyens humains et matériels et permettre en cette veille de fête, Dakar Dem Dikk entend renforcer les dessertes interurbaines à hauteur de 59% sur le territoire national pour permettre à chaque citoyen, de passer chez soi, une bonne fête de tabaski.







DDD informe par ailleurs que ceci ne change en rien l'exploitation des différentes lignes urbaines et interurbaines qui vont continuer à desservir les localités de la capitale et des régions comme Kédougou et Podor qui détiennent un réseau interne sans service de maintenance adéquat. « Cette absence de service de maintenance a conduit au retour de deux (02) bus de marque IVECO de la région de Kedougou à Dakar. À ce propos, un remplacement sera fait après la réparation d'autres bus en panne dans la même région. La direction générale travaillera en outre à outiller et à renforcer le service maintenance local », précise le communiqué.







La société nationale tient à rassurer les populations et les usagers et à les assurer de notre engagement à leur fournir un service inclusif qui respecte les normes sécuritaires et l'équité territoriale et salue les efforts constants du personnel de Dakar Dem Dikk à fournir un service de qualité.