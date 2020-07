Tabaski 2020 : Le message du Khalife Thierno Madani Tall sur la gestion de la covid-19 et le relâchement des populations.

La prière de la Tabaski qui s'est déroulée à la mosquée Omarienne ce vendredi, a été également une occasion pour le Khalife Thierno Madani Tall de revenir sur la grande question d'actualité liée à la covid-19.



Après avoir formulé des prières à l'endroit de toute la communauté musulmane, Thierno Madani Tall a salué les efforts des autorités étatiques dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. "Nous félicitons l'État pour toutes ses entreprises allant dans le sens de lutter contre la pandémie".



En plus, il invitera à soutenir le gouvernement en respectant les mesures qu'il édicte aux populations pour endiguer la maladie.



Pour ceux qui se permettent de penser ou même dire que cette maladie n'existe pas, le khalife rappelle à tous les sénégalais de se munir toutefois de la prévention car, "nous ne devons pas simplement nous dire que la maladie n'existe pas, même si le virus n'est pas visible. Nous devons être pessimistes et faire attention, tout en priant le bon Dieu de nous préserver de Satan et de tout esprit malsain" .