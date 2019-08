Tabaski 2019 / Mosquée-Ucad : Le discours engagé de l'imam Ababacar Cissé Diop, qui passe à la loupe les questions de l'heure.

C'est vers les coups de 9h15 que l'imam ratib de la mosquée - Ucad, Ababacar Cissé Diop a dirigé la prière de l'Aïd El Kébir (Tabaski) ce dimanche 11 août 2019. Après la prière rituelle habituelle, c'était au tour de l'imam Diop de délivrer son message aux nombreux fidèles venus assister à la prière.



Ainsi, dans un sermon crû et sans détours, Ababacar Cissé Diop, de revenir sans complaisance sur les questions de l'heure qui interpellent directement chaque citoyen sénégalais. Commençant par insister sur la nécessité de séparer les institutions publiques et religieuses, il s'est prononcé sur le respect du principe de la laïcité au Sénégal. Dans la foulée, l'imam ratib de la mosquée de l'Ucad de fustiger avec vigueur la propagation du phénomène des Fake news et autres diffamations gratuites devenu monnaie courante dans la société sénégalaise.



Enfin, il s'est prononcé sur le besoin urgent de s'ériger en bouclier pour freiner la montée en puissance des lobbies Gay et maçonnique au Sénégal, l'usage abusif de l'alcool, de la drogue. Et, la hausse de la criminalité au Sénégal qui selon lui devient de plus en plus inquiétant.