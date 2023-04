TOUBA - Sokhna Baly Mountakha et sa fondation au chevet de plus de 200 daara et des milliers de familles

C’est une grande cérémonie que la fondation « Sokhna Baly Mountakha » a organisée, ce week-end, dans la résidence Khadim Rassoul sise au quartier Héliport. Pour cette troisième édition, en plus des denrées alimentaires (5000 sacs de riz, 500 cartons de sucre, 100 sacs de pâte alimentaire, 60 cartons de couscous, des bidons d’huile), du matériel médical d’une valeur financière estimée à plus de 30 millions a aussi été mis à la disposition des populations.



Cheikh Diop Coki de préciser que les denrées alimentaires sont destinées à plus de 200 daara et à des milliers de familles jugées nécessiteuses. La distribution se fera aussi dans les localités comme Coki et Saint-Louis.

La Fondation se réjouit d’avoir obtenu de l’État un accord de siège...