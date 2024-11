TOUBA- Serigne Mountakha annonce de grands travaux d’entretien et d’embellissement dans et aux alentours de la grande mosquée

C’est entouré de dignitaires mourides , parmi lesquels on peut citer son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, la personne morale de Touba Ca Kanam Serigne Habibou Mbacké Falilou etc… que Serigne Mountakha Mbacké a annoncé une série de travaux au niveau de la grande mosquée et à ses alentours . Cette décision procède de la volonté de mieux sécuriser l’édifice face aux inondations et aux conséquences liées au poids de l’âge.



« Nous avons envie de consacrer toute notre vie à Serigne Touba . Dès que nous terminons un projet , nous en engagerons un autre… aussitôt. Nous avons l’obligation de rester debout . Il faut de la volonté en permanence. Et là, je m’adresse à tous mes parents et à l’ensemble des disciples de Serigne Touba. Nous avons une nouvelle ambition. C’est assez pressante comme nécessité et elle est liée à la mosquée. Je demande à tout le monde de se dresser à nouveau comme un seul homme. La mosquée doit demeurer une priorité en raison de ce qu'elle représente pour nous mais aussi eu égard à celui qui repose à côté. Nos prédécesseurs ont tout fait pour l’entretenir et l’embellir. Nous aussi , avons l’obligation de faire quelque chose . Il est impératif , avant que je ne parte les rejoindre , de nous occuper davantage de cette mosquée, surtout avec cette problématique des inondations ».



Le patriarche de poursuivre . « Que tout le monde sache que nous avons décidé de nous occuper des alentours de l’édifice pour ensuite vérifier de fond en comble l’édifice elle-même dans son for intérieur . J’en appelle à la mobilisation. Que la mosquée soit rénovée, retapée, embellie . Nous sommes en train de réfléchir autour des voies et moyens à emprunter pour que , dare-dare , cet objectif soit atteint ».



Il fait rappeler que lors du dernier hivernage, les eaux pluviales avaient créé un décor désolant autour de l’édifice.