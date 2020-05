TOUBA RÈGLEMENTE SES MOSQUÉES - Le Khalife impose le port de masques, le lavage des mains, l'utilisation du gel et le respect des distanciations sociales, sans quoi...

Touba s'inscrit déjà dans la nouvelle dynamique communautaire de lutte enclenchée face à la propagation du Covid-19 et, désormais, caractérisée par cet assouplissement préconisé par le Président de la République dans son adresse de lundi. Serigne Mountakha Mbacké ne changera finalement pas grand chose.



Ainsi il a demandé à son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre de décliner, en compagnie du Dahira Muqadimatul Khidma, les nouvelles instructions opposables à toutes personnes qui souhaiteraient honorer ses prières du jour et du vendredi dans une des mosquées de Touba. Après une large introduction sur la personne de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ( que Dakaractu vous proposera ailleurs ), Serigne Bassirou Mbacké a regretté l'incident qui a eu lieu au niveau de la mosquée de Ndiaré et qui a opposé populations et forces de l’ordre.



C'est ensuite qu'il demandera à Serigne Abdou Lahad Bousso de décliner les décisions du Khalife. Serigne Abdou Lahad Bousso précisera, dès l'entame de ses propos que « le Khalife n'a jamais fait fermer des mosquées à Touba ». Il poursuit, abordant le vif du sujet, non sans signaler que l'accès aux mosquées sera interdit à toute personne qui refuserait de se conformer aux directives ci-dessous.



« Le Khalife Général des Mourides exige, désormais, de tous les fidèles qui désirent fréquenter les mosquées, un certain nombre de comportements. En effet, personne ne sera autorisée à entrer dans celles-ci sans porter de masque ». Il signalera, en passant, que les masques peuvent toutefois être suppléés par un turban épais.



Autres restrictions : « chacun sera amené à se laver les mains avec de l'eau de javel avant d'entrer dans les lieux de culte. Ce ne sera pas suffisant puisque tout le monde devra aussi se laisser enduire de gels antiseptiques. Mieux, avant, pendant et après les prières, il sera requis de chaque fidèle, le respect des règles de distanciation sociale et toute personne qui trouvera la mosquée déjà remplie au nombre souhaité, sera prié d'aller s'installer ailleurs par l'équipe qui sera disposée à l'entrée des édifices ».



La dahira Muqadimatul Khidma s'engagera à faire respecter à la lettre les prescriptions du Patriarche de Darou Miname.