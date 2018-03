TOUBA / ' Non, Serigne Gallas Kaltoum, vous ne pourrez pas sauver Idrissa Seck d'une nouvelle défaite ' (Baye Modou Ndiaye - Apr)

Pour avoir exprimé sa volonté d'élire Idrissa Seck le 24 février 2019 prochain à la tête de la République du Sénégal en remplacement du Président Macky Sall qu'il a définitivement quitté, Serigne Fallou Mbacké Gallas Kaltoum suscite moult réactions chez ses anciens camarades de l'Apr. Baye Modou Ndiaye du mouvement '' Aar Sénégal '' est l'un des premiers à rectifier le fils de l'ancien Khalife. Pour le responsable politique de Ndamatou '' le Mbacké-Mbacké a beau être un cœur vaillant qui sait aller jusqu'au bout de ses ambitions, mais jamais il ne pourra réussir ce pari de conduire Idrissa Seck au Palais. ''



Dans une déclaration adressée à la presse ce mercredi, Baye Modou Ndiaye confie à Serigne Fallou Mbacké Galass Kaltoum que son '' candidat traîne beaucoup trop de casseroles pour bénéficier de la confiance des Sénégalais et particulièrement des populations de Touba. '' Pour lui, les populations de Touba n'ont pas oublié ''ses déclarations désagréables par rapport au Ranch de Dolly que Wade avait donné à Serigne Saliou Mbacké, son comportement regrettable dans l'affaire Serigne Khadim Bousso, sa politique déviée des priorités et qui n'a jamais rien prévu pour Touba au moment où il occupait le poste de Premier ministre... ''



Notre interlocuteur de demander au chef religieux de ne pas perdre son temps et de revenir auprès du Président car, dit-il, '' rien n'est trop tard. ''