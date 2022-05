TOUBA - Minicar Mou Serigne Saliou finance des associations de femmes et dézingue l’opposition à Lansar.

Dans le cadre de sa tournée de distribution de financements et de soutien en matériel octroyés aux associations de femmes, Oumar Guèye plus connu sous le sobriquet de Minicar Mou Serigne Saliou, s’est rendu à Touba Lansar pour rencontrer les femmes leaders et les entretenir de la chose politique et surtout des élections législatives prochaines.



Minicar invitera les populations à n’accorder aucune importance aux « soubresauts des leaders de l’opposition qui, dit-il, n’ont que l’insulte à la bouche. »



Le leader de MC3S promettra de revenir avec d’autres privilèges non sans signaler que le President a toujours été au chevet des populations de Touba, mais que le problème résidait dans l’incapacité de ses intermédiaires à jouer franc-jeu...