TOUBA - Makhtar Diop : « C’est maintenant devenu plus clair. Macky Sall sera notre candidat en 2024! »

Les conférences religieuses ont redémarré à Touba comme c’est généralement le cas en période de Ramadan. Et l’occasion est généralement saisie par les leaders politiques pour battre le rappel des troupes . L’honorable député Makhtar Diop n’a pas raté son rendez-vous. Il en a même profité pour composter la candidature du Président Macky Sall en 2024. « Nous n’avons qu’un seul candidat et c’est le Président Macky Sall. Que tout le monde le sache! C’est à Touba que la marche vers 2024 va démarrer. Nous avons plus de 250 000 électeurs et plus de 600 bureaux de vote. Qu’on nous renforce et si on ne gagne pas, qu’on nous sanctionne. Dans ces conditions, ce sera compliqué de renverser les tendances. Notre ambition est de le réélire avec plus de 58% des votes », dira le parlementaire qui avait, à ses côtés, le ministre de la fonction publique Gallo Bâ et plusieurs autres leaders de l’Apr et de Benno.