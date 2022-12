TOUBA - Les vérités de Serigne Khadim Mbacké (Nar) Mohamed aux disciples Mourides et à leurs chefs religieux…

Présent à la cérémonie de prières annuelles dédiées aux morts ce jeudi à Touba, Serigne Khadim Mbacké Mohamed plus connu sous le nom de Serigne Khadim Nar n’a guère été tendre avec les disciples Mourides qui font dans la désinvolture.



Pour lui, certains « estiment, à tort, que le Paradis est acquis dès après l’acte d’allégeance. » Il n’a pas aussi raté les chefs religieux qui manquent d’apprendre à leurs disciples la religion.



À le croire toujours, l’un comme l’autre a une responsabilité énorme devant Dieu et devra répondre de chaque acte posé ou non posé...