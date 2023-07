TOUBA - Le Professeur Daouda Ndiaye dans la cité pour informer le Khalife des Mourides de son ambition présidentielle et recueillir son ndigël

On le sait déjà : le professeur Daouda Ndiaye avait fini d’annoncer son intention de briguer les suffrages des Sénégalais en 2024.



Ce lundi, il était venu en parler au Khalife Général des Mourides, lui faire part de cette intention, « recueillir son ndigël et des prières et bénédiction », avant de démarrer ses activités en perspective de la joute électorale. Face à la presse juste après son entretien avec le patriarche, Pr Daouda Ndiaye dira se vouloir « candidat de l’unité , de la cohésion sociale, sur qui tout converge », « Nous avons vu que notre présence dans cette liste de candidats pour la présidentielle est une nécessité » .



L’hôte de la cité dira se prévaloir de l’expérience professionnelle acquise, de son vécu en tant qu’acteur social et de ses entrées sur l’international pour , le cas échéant, pouvoir assurer la continuité en tant que Chef d’État. Interpelé sur l’intention prêtée au pouvoir de chercher à écarter des candidats dont Ousmane Sonko, le professeur Daouda Ndiaye se limitera à souhaiter que rien ne soit laissé au hasard pour maintenir la paix dans ce pays « dans le respect strict des lois » non sans rappeler que le « Sénégal est un pays de dialogue ».



Candidat indépendant et visiblement rassuré de remporter la prochaine élection, il confiera sa volonté de prêter une oreille forte , si élu, au Khalife dans l’idée qu’il avait émise de voir un jour Touba bénéficier du même statut que le Vatican en Italie .