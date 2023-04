TOUBA - Le Président du Waqf et le Khalife Général des Mourides ont abordé la question de la finance islamique

El Hadj Amar Lô Gaydel, actuel Président de la haute Autorité du Waqf (HAW) a été reçu par le Khalife général des Mourides. Le maire de Sagatta et vice-Président de l’AMS, à sa sortie d’entretien avec le Saint homme, dira être venu lui rendre visite et lui faire part de ses nouvelles fonctions, solliciter ses prières et décliner ses ambitions à la tête de l’institution.

Parmi ses ambitions en question, El Hadj Amar Lô confiera inscrire en pôle position « le défi de renforcement des capacités de la HAW en terme de mobilisation de fonds pour le financement des projets Waqf, mais aussi encourager la créativité, l’innovation en matière de conception et d’ingénierie financière. »

Il ajoutera, en sus de ce qui précède, sa volonté de promouvoir très profondément la formation et l’encadrement des cadres et travailleurs de l’institution.

Il ne manquera de signaler au Patriarche toute sa gratitude envers le Chef de l’État pour lui avoir confié les destinées de cette institution considérée comme étant le nœud du secteur de la finance islamique.

Dans sa réponse, Serigne Mountakha Mbacké lui témoignera toute sa sympathie avant de formuler des prières afin que le concept du waqf connaisse un succès éclatant auprès des populations Sénégalaises et qu’il soit créé les conditions nécessaires d’impulsion d’une nouvelle dynamique d’espoir et d’ambition dans le secteur de la finance islamique.